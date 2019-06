Tóth Gabi várandósan zsűrizi a Sztárban Sztár leszek! versenyzőit, de a stáb minden kényelmet biztosít számára.

Tóth Gabi ugyan fellépéseket nem vállal a várandóssága miatt, a Sztárban Sztár leszek! című műsort nem hagyja ki. Horváth Tamás, Bereczki Zoltán és Pápai Joci mellett egyetlen női zsűritagként fog szerepelni a műsorban, melynek forgatását már meg is kezdték. Zajlanak a válogatások, amit Gabi nagyon élvez, a stáb pedig igyekszik biztosítani a kismama kényelmét.