Titkos esküvőn házasodott össze Solti Ádám és kedvese, Berni.

Titkos esküvőt tartott Solti Ádám és kedvese, Berni. A pár öt évvel ezelőtt találkozott először és szinte egyből érezték, hogy őket egymásnak teremtették. Nyolc hónap után el is jegyezték egymást. Lehetett sejteni, hogy hamarosan az esküvőre is sor kerül, de a ceremóniát végül a legnagyobb titokban tartották. A lagzi fotóit most a Story magazin olvasóival osztották meg.

Kiderült az is, hogy a pár egyik tanúja Vasvári Vivien volt, akivel még a Nyerő páros forgatásai alatt barátkoztak össze. A vendégek között egyébként olyan hírességek voltak, mint Kabát Peti, Tokár Tomi vagy Peller Mariann.

A ceremóniát egy nyitott teraszon tartották, Berni pedig egy pánt nélküli, elöl és hátul kivágott ruhát választott magának.