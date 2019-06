Hosszú Katinka édesapja elárulta, egyelőre nem találkozott személyesen a lánya új udvarlójával, Mátéval.

Mint arról már beszámoltunk, válása után újra rátalált a szerelem Hosszú Katinkára. Az úszónő Gelencsér András edző fiával, Mátéval jött össze. Katinka édesapja, István most a Best magazinban elárulta, nagyon örül a lánya boldogságának, szimpatikus neki az új udvarló, ugyanakkor egyelőre hivatalosan még nem mutatták be neki.

„Természetesen egy szülő mindig nagyon örül, ha a gyermekét boldognak látja, és ez alól én sem vagyok kivétel. Remélem, Máté személyében sikerül megtalálnia azt a férfit, akire vágyott, én már nem is vágyom többre. Egy ideje már tudok róla, hogy együtt vannak, de még nem mutatta be nekem, hiszen még kezdeti stádiumban van a kapcsolatuk."