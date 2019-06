Jennifer Aniston bikiniben villantotta meg tökéletes alakját: nagyon jól néz ki.

Jennifer Aniston teste olyan, mintha a színésznő nem is öregedne. 50 évesen is bátran felvehet bikinit, és meg is teszi.

Nemrég éppen így sikerült lencsevégre kapni a színésznőt, miközben Mexikóban ünnepelték jó barátnője, Courteney Cox születésnapját. A képekért ide kattints!