A napokban ünnepli 39. házassági évfordulóját Korda György és Balázs Klári. Kapcsolatuk hivatalossá tétele előtt egy évig jártak egymással, így már 40 éve szeretik egymást. Most elárulták, hogyan ünnepelnek majd.

„Az én Gyurim egy nagyon aranyos, jókedvű, mindig pozitív férfi, állandóan dicsér. A minap egy eseményre például tőlem nem megszokott módon egy púderrózsaszín koktélruhát vettem fel. Ahogy Gyuri meglátott a magas sarkúban, felkiáltott: 'Klárika, milyen szép a lábad, miért nem hordasz többször ilyet?!' El is megyek és a nadrágkosztümök mellé veszek egy-két rövidebb ruhát” – mesélte a Blikknek Balázs Klári, aki a napokban ünnepli 39. házassági évfordulóját Korda Györggyel. A pár még mindig ugyanolyan szerelmes egymásba, mint kapcsolatuk elején.

Most azt is elárulták, hogy mielőtt hivatalossá tették szerelmüket, egy évig jártak egymással. „Negyven éve vagyunk együtt, 39 éve vettem el, de az az egy év is csak azért kellett, hogy teszteljem, hogy bírja a strapát. A viccet félretéve azonban elárulhatom, az első pillanattól kezdve tudtam, hogy ő nem csupán egy kaland lesz, hanem maga a nagy Ő” – árulta el a lapnak Korda György.

Még azt is megsúgta, hogy mivel veszi le feleségét a lábáról az évforduló alkalmából. Elmennek egy romantikus vacsorára, és mivel vasárnap a Magyarország Szépe versenyen lépnek fel, Klárika kap majd tőle egy fekete-fehér estélyit.