Bujtor István özvegye elárulta, a mai napig nagyon jó a kapcsolata néhai férje első házasságából született gyerekeivel.

Immár tíz éve annak, hogy nincs köztünk Bujtor István. A színész özvegye, Judit a Borsnak elárulta, a gyász talán még jobban összehozta a családot, a mai napig remek a kapcsolata néhai férje első házasságából született gyermekeivel.

„Amikor emlékesteket szerveztünk, Balázs volt a moderátor, de a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeumban kiállított eredeti Pogány Madonna kapcsán is szinte folyamatosan tart tárlatvezetéseket. Annával is nagyon jó a viszonyunk, az egész család ápolja István emlékét, és intelligens embereknél egyáltalán nem szül vitát a korábbi házasság és az a család. István unokái engem Judit maminak hívnak, ennél nagyobb elismerés nem kell. (...) Szomorú évforduló ez a mostani, de az, hogy az általa alapított színház rendkívül sikeres, nagy büszkeséggel töltené el Istvánt, és ez az én fájdalmamat is enyhíti.”