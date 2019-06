Szécsi Pál mindössze 30 évesen vetett véget az életének, sokan úgy gondolták, korábbi szerelmének, Domján Editnek az öngyilkossága miatt. Barátja, Poór Péter azonban másként vélekedik.

Szécsi Pál 1974. április 30-án vetett véget az életének, sajnos ezt az öngyilkossági kísérletet már nem tudták megakadályozni a barátai, ismerősei. A hihetetlenül tehetséges, ugyanakkor rendkívül érzékeny énekes rövid élete során többször próbált végezni magával, de a végzetes este előtt mindig sikerült visszahozni őt az utolsó pillanatban. Halálának hírére gyászba borult az ország, és mindenki úgy gondolta, Szécsi Pál korábbi szerelmének, Domján Editnek a másfél évvel azelőtti öngyilkossága miatt végzett magával. Barátja, Poór Péter szerint azonban ez egyáltalán nem igaz.