Az év elején, a legnagyobb titokban vette el Körtvélyessy Kingát L. L. Junior. A rapper és felesége most itthon, családi körben is kimondják a boldogító igent. Apósa, Körtvélyessy Zsolt szervezi a nagy napot.

"Egy gyönyörű, mondhatni spirituális energiával bíró helyen, egy kecskeméti kis kápolnában lesz Kingáék itthoni esküvője. Sokat játszom ott, és szívügyem lett az a hely, és szeretném, ha ott kelnének egybe" – mesélte a Borsnak Körtvélyessy Zsolt, ugyanis ő szervezi lánya, Kinga és L. L. Junior esküvőjét. A pár az év elején, a legnagyobb titokban egybekelt Dominikán, de most a család előtt is kimondják a boldogító igent.

"Én szervezem, és valószínűleg én is állom az egész eseményt, ami egy szűk körű, családi rendezvény lesz, tényleg csak a legközelebbi emberekkel. A szertartás után pedig egy kecskeméti, kedves, hangulatos étteremben folytatjuk a napot" – folytatta a színész, aki azt is elárulta, hogy már Kinga ruhája is megvan.

A lap munkatársa felkereste Juniort is, ám a barátja halála miatt érzett gyászában nem akart nyilatkozni.