Szabó Dóra úgy döntött, távozik a Mokka csapatából, hogy saját vállalkozására koncentráljon. Elárulta, mivel is fog foglalkozni.

Szabó Dóra a Mokka hétfői adásában jelentette be, hogy többet nem láthatjuk a képernyőn – legalábbis a reggeli műsorban. Új kihívásokat keresve távozott a csatornától azért, hogy a saját vállalkozására tudjon koncentrálni. Nem bírta már ugyanis a hajnali kelést és az éjszakába nyúló munkát, így választania kellett. Azt is elárulta, pontosan mi az, amivel ezután foglalkozni fog.

„Tizenhat éves korom óta küzdök a centikkel és a kilókkal a modellkedés miatt. Eddig jól ment, de önsanyargatással. Viszont találtam egy gépet, amivel már egészségesen olvaszthatom magamról a centiket, méregtelenít, feszesít és a vizesedésre is gyógyír. Egyelőre egy gépet vásároltam, és azt egy már működő szépségszalonban lehet elérni” – mondta a Borsnak Dóri, aki végleg nem akar elbúcsúzni a műsorvezetéstől. „Rendezvényeken továbbra is látható leszek, szívesen vállalok majd műsorokat is, ha például olyanra hívnak, ami felvételről megy, és összeegyeztethető az időbeosztásommal” – árulta el a műsorvezető.