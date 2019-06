Egy őrült zaklatja a Barátok közt színésznőjét, Bátyai Évát: nagyon durva üzeneteket kap.

Ismeretlen zaklató keseríti meg a Barátok közt Harmath Szonjáját alakító színésznő életét. Bátyai Éva folyamatosan durva üzeneteket kap az illetőtől.

„Korábban feltűnt egy kommentelő, aki többször írt nekem, ám mivel nincs időm és lehetőségem mindenkinek válaszolni, felháborodott és elkezdett durva dolgokat írogatni. Letiltottam, ám most előkerült valaki, aki nem biztos, hogy ugyanaz az ember, de a szóhasználata nagyon hasonlít a korábbira. Obszcén, beteg dolgokat ír, rendszeresen azt próbálja velem közölni nyomdafestéket nem tűrő stílusban, hogy szerinte senki nem kíváncsi rám, semmi keresnivalóm ott, ahol vagyok. Még le is ribancozott” – mondta a Blikknek a színésznő, akinek a nevében kamuoldalt is létrehozott az illető.

„Páran be is dőltek neki. Nehezen értem el, hogy letiltsák az oldalt, de végül sikerült. Ám nem adta fel, újra próbálkozott” – mondta Éva, akinél betelt a pohár. „Bevallom, amellett, hogy most már dühít ez az egész, egy kicsit meg is ijedtem, hiszen ez nemcsak rólam szól, hanem a családomról is. Gyerekeim vannak, és azt gondolom, van egy pont, amikor meg kell húzni a határt, és azt mondani, eddig és ne tovább. Az utolsó csepp az volt, amikor megtudtam, hogy az egyik kiskorú rajongómat megfenyegette, mert váltottunk pár kommentet a közösségi oldalamon. Szerencsére van lehetőség, hogy egy ilyen ember ellen intézkedéseket tegyünk, és azt gondolom, meg is kell lépni, mert senkinek nincs joga másokat ilyen módon bántani"”– zárta a színésznő.

Szakértő szerint ez kimeríti a zaklatás fogalmát, amelyért egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az illető.