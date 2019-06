A Harry Potter-filmek belopták magukat mindenki szívébe. Sok színész karrierje indult el ezzel a sorozattal, míg mások világhírnevet szereztek vele. A filmek sztárjai közül a legtöbben azóta is színészkednek, de akad köztük olyan, aki már a börtönt is megjárta.

Jamie Waylett

A színész – aki Draco Malfoy egyik csatlósát alakította a filmekben – nem profitált sokat abból, hogy egy ilyen nagy sikerű szériának a részese volt. Már az utolsó filmben sem szerepelhetett, ugyanis összeütközésbe került a törvénnyel. A rendőrök füvet találtak nála, amiért 120 órányi közmunkára ítélték, ám nem ez volt az utolsó alkalom, hogy bajba került. Később letartóztatták, mert részt vett a 2011-es angliai zavargásokban, ezért két év börtönbüntetésre ítélték.



Maggie Smith

A Minerva McGalagony professzort alakító színésznő azelőtt sem volt ismeretlen, hogy szerepet kapott volna a Harry Potter-filmekben, de kétségtelen, hogy világhírnevet ez a sorozat hozott a számára. A 84 éves színésznő azóta is aktívan dolgozik, szerepelt a Downtown Abbey sorozatban, jelenleg pedig A Boy Called Christmas című filmen dolgozik, amely 2020-ban fog megjelenni.



Evanna Lynch

A Luna Lovegood karakterét játszó színésznőnek egyáltalán nem volt semmilyen filmes múltja azelőtt, hogy kiválasztották volna a szerepre. A nyílt meghallgatásra azért ment el, mert imádta a könyveket, és úgy gondolta, alkalmas lehet a szerepre, és így is lett. Azóta több filmben is szerepelt, jelenleg a Madness in the Method című alkotáson dolgozik, amelynek idén lesz a bemutatója.



Jason Isaacs

A színész legismertebb szerepei közé tartozik William Tavington ezredes A hazafi című filmben, a bűnöző Michael Caffee az amerikai televíziósorozatban, a Vértestvérekben, és természetesen Lucius Malfoy a Harry Potter-filmekben. Jason Isaacs azóta is folyamatosan szerepel különböző alkotásokban, lehetett őt látni a Szörnyen boldog család című filmben és a Sztálin halálában is.