Elvégezte a színművészeti szakot Bajor Imre nagylánya, Lili.

Bajor Imre nagylánya édesapja nyomdokaiba lépett: néhány napja átvette a diplomáját a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A hírről a BEST magazinban számolt be.

„Felszabadító érzés átvenni a diplomát, és elmondani magamról, hogy kiálltam ezt a próbatételt. Persze a neheze csak ezután jön!” – mesélte a fiatal lány.

Lili elárulta, a diplomaosztó után az egyik tanára odalépett hozzá és azt mondta neki, édesapja nagyon büszke lenne rá.

„Ez a mondat a legjobbkor hangzott el, és tudom, hogy tényleg így lenne. Egyébként is midig tudom, hogy mit mondana. Van, hogy a barátaimmal csinálunk valamit, és meg is jegyeztem, apu most ezt vagy azt felelné erre. (...) Talán édesanyám praktikusságából is ragadt rám valami, de minden másban édesapámra hasonlítok. Úgy élek, úgy alszom, még fogat is úgy mosok, ahogy ő. Hasonlít a humorunk, az életkedvét mindig átragasztotta a körülötte lévőkre, és ez a képesség bennem is megvan.”