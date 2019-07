Balázs Klári nem titkolja a korát, de nem tartja illendőnek, ha erről faggatnak egy nőt: szerinte ilyet csak egy prosztó kérdez.

Az énekesnő nevetséges feltételezésnek tartja, hogy titkolná a korát, hiszen a Wikipédián is bárki megnézheti. „Nem szégyellem a hatvanhat évemet, sőt. Egyébként fölösleges megmondani, mert a legtöbb ember azonnal azt mondja: ja, annyi, letagadott hármat. Ilyen jóindulatúak. Mindenki annyi, amennyi. Az a lényeg, ha felöltözöl és kimész a színpadra, mennyi energia van benned, és hogy énekelsz. A Jane Fonda, nem is tudom, hány éves, nyolcvan körül van, de nagyon szeretnék olyan istenien kinézni, mint ő, ez nem vitás” – mondta Balázs Klári a Borsnak.

Annak ellenére, hogy nem titkolja, nem is kultiválja, amikor a koráról faggatják, pedig fellépések alkalmával ez gyakran előfordul, és nem is a legilledelmesebb kérdések formájában. „Nem illik, ilyet csak egy prosztó kérdez” – mondja el véleményét a „há, maga hány éves, Klárika?” típusú kérdésekről.

„Sok időt eltöltöttünk Amerikában, ott három kérdés van, amit sosem tesznek fel: hány éves vagy, mennyit keresel és hány kiló vagy. Itthon már azt is megkérdezték, hogy hány pasim volt. Felháborító. Egyébként mióta publikussá vált a korom, sokkal több az irigyem. Szinte érzem, ahogy megpukkadnak. 'Biztos megvan face liftingelve' – sutyorogják epésen. Még hál' isten, nincs rá szükségem, de ha lesz, én fogom kifizetni, és senkinek semmi köze hozzá. A pénztárcám megengedi, hogy a legjobb szereket használjam, és használom is. Nem sajnálom magamtól. Ha arckezelésre van szükségem, akkor meg tudom csinálni magamnak, mert kozmetikus a szakmám. Az is fontos, hogy tisztán tartsd a bőröd, este lemosd a sminket, és felkend az éjszakai bőrápolót. Ha olyan a téma, nem szégyellem kimondani, hogy hatvanhat vagyok. És akkor mi van?! Nem haltam meg, hál' istennek!” – mondja Klárika.