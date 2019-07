Pál Dénes megmutatta: a nyaralása alatt is igyekszik környezettudatosan élni.

Pál Dénes családjával együtt épp a mesés horvát tengerparton tölti idejét. Minden bizonnyal mozgalmasan telik számukra a nyaralás, ugyanakkor az énekes eközben sem feledkezik meg arról, hogy most zajlik a műanyagmentes július elnevezésű kampány, amelyből ő is kiveszi a részét.

Nagyon fontosnak tartja, hogy környezettudatosan éljünk, ezért most a rajongóinak is megmutatta a közösségi oldalán, hogy a kiruccanás alatt műanyagpalack helyett inkább újratölthető kulacsból isszák a folyadékot. Szeretné, ha mások is példát vennének róla.