A múlt vasárnap elhunyt Ambrus Zoltán életét tragikusan megváltoztatta a 2005-ben történt balesete. Most jó barátja, a basszusgitáros és asztalosként dolgozó Harkó Levente mesélt az utolsó éveiről. A két zenész 18 éve, egy koncerten ismerkedett meg, és azóta szoros, napi szintű kapcsolatban voltak.

A végzetes balesetben Ambrus agyának az a része sérült, amely a mozgásért és a táplálkozásért felel. Az utóbbi miatt rettenetesen lefogyott, soha nem erősödött meg teljesen.

„Csak alkalmi munkákat tudott végezni. De nagy összpontosítással megcsinálta azokat a feladatokat is, amelyeket én adtam neki az asztalosműhelyemben. Másutt is dolgozgatott, ahol csak tudott, konyhán és bárokban vállalt mosogatást, sőt a gitárt sem tette le végleg. Nagy tervei voltak, új dalokat komponált, a kis rokkantnyugdíjából élt, és jogdíjakat kapott. Háromnaponta látogatta a szüleit, pesterzsébeti garzonlakásából járt hozzájuk a tizenegyedik kerületbe. Idős édesapját a zebrán ütötte el egy autó még decemberben, nemsokára sajnos az édesanyja is kórházba került, nem is gyógyult meg szegény, január elején elhunyt. Zoli, miközben anyukáját gyászolta, segítette idős édesapját, aki a tragédia miatt teljesen összeomlott” – mesélte Levente a Storynak.