Fájó szívvel búcsúzik Peller Mariann a Szomszédok atyjától, Horváth Ádámtól

„Arra gondoltam, hogy mennyire szerettem ezt az embert, ezt a lelket. Hálás vagyok neki, mert kedvelt, segített, elfogadott annak a szőke, cserfes, félős, önbizalomhiányos lánynak, amilyen az egyetemen voltam. Annyira szerettem, ölelgettem, puszilgattam. Hagyta, mert érezte, hogy ilyen típus vagyok” – mondta el a Borsnak Mariann. A műsorvezető reméli, hogy találkoznak még egy másik létben, ugyanis ő hisz abban, hogy a fizikai halálunkkal nem tűnünk el végleg.

Sok mindent hiszünk, mi is történik a lélekkel, miután elhagyja a testet. Én is sokat olvastam, hallottam ebben a témában, míg összetettem, mint egy színes puzzle-t, az én saját verziómat. Megint csak kénytelen vagyok a szívemre hivatkozni, ugyanis egyre inkább igyekszem úgy élni az életemet, hogy az általa sugallt érzések, megérzések alapján tájékozódjam ebben a fizikai világban. Ezért jó szívvel írom most le, hogy én őszintén, teljes szívvel hiszek abban, hogy az általunk ismert fizikai élet csak egy szigorúan korlátozott játéktér a lelkeink számára, ahol a duális világban, férfi-női szerepekben, jó és rossz párharcában kell boldogulnunk – lehetőségeinkhez képest a legjobban. Abban is hiszek, hogy miután a lélek elhagyta a testet – bár lehet, hogy a változástól, a nagy energiafelszabadulástól vagy a sokktól még nem tudja vagy nem akarja elfogadni, ami vele történt –, előbb-utóbb felismeri helyzetét. Ha nem is magától, hát azon fénytestű „ismerősök" által, akik azért gyűlnek köré, hogy segítsék és minél inkább megkönnyítsék az átkelését - mondta el a Life.hu-n cikkében korábban Mariann.