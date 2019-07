Caramel kislánya betegségéről nyilatkozott

A Borsnak adott interjújában Caramel végre megerősítette azt, amit már sejthettünk: kislánya, Szofi végre jól van.

Kemény év van Caramel és felesége, Szilágyi Szilvi mögött. Kislányukat, Szofit leukémiával diagnosztizálták. Az énekes a betegség bejelentése után nem akart nyilatkozni a kis Szofi állapotáról, felesége pedig a közösségi oldalát is törölte. A legfrissebb, Borsnak adott interjújában azonban Caramel elárulta, hogy gyermekük végre jól van.

„Most már olyan a helyzet, hogy merek több munkát vállalni, úgy érzem, egy új albumba is bele merek vágni. Az elmúlt egy év nagyon kemény volt lelkileg, és próbáltam helytállni, de most jött el az, hogy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb lettem, mert látom – amennyire elkiabálhatom –, hogy minden rendben van Szofival, és így nyugodtabban tudok dolgozni” – mondta Caramel. Hozzátette, rengeteg erőt adott neki a közönség szeretete. „Sosem felejtem el, hogy a barátok, a közönség mennyi szeretetet küldött. Egy ország volt velünk, amiért nem tudok elég hálás lenni. Minden egyes üzenetre emlékszem, amit kaptunk a feleségemmel, mikor kiderült Szofi betegsége. Ez több ezer üzenet és azóta is mindegyik a fejemben van. Semmi más nem tudott ilyen erőt adni a bajban, és ezúton is egyenként köszönöm mindenkinek a biztató szavakat.”