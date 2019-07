Rékasi Károly elárulta, milyen lesz az esküvőjük Pikali Gerdával.

Rékasi Károly és Pikali Gerda februárban költözött be új építésű házába a soroksári Molnár-szigeten. A színész most a Blikknek adott interjújában elmondta, hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket, és oltár elé állnak. Részleteket is elárultak a ceremóniáról.

„Ha már meglépjük életünk e fontos mérföldkövét, legyen tökéletes minden, a környezet is, ahogy Gerda menyasszonyi fejdísze, amit a ruhájával együtt már megtervezett. (...) Gerdával már szépen elterveztünk mindent. Hagyományos és bolondos lesz egyszerre, magunkhoz igazítva. Az biztos, hogy ne egyéjszakás kalandra számítson a násznép, mert nem csak a hivatalos ceremónián és a lakodalmon leszünk a vendégeinkkel. Sokkal több időt szánunk a szokásosnál az esküvőnkre!"