Demcsák Zsuzsa indiai párja alapjaiban megváltoztatta az elmúlt időszakban botrányairól elhíresült egykori műsorvezetőt. Legalábbis ezt állítja Krishan, az új kedves.

Saját bevallása szerint is önző életet élt Demcsák Zsuzsa, akit nem igazán érdekelt, mit gondolnak róla mások, sőt az sem, kiket bánt meg a viselkedésével. Ő is és párja is azt állítja, az új szerelem azonban megváltoztatta az egykori műsorvezetőt, akit a közelmúltban ismét ittas vezetésen kaptak a rendőrök.

„Sokszor voltam túl nyers, biztosan sokakat megbántottam. A gyerekeim, a legnagyobb kritikusaim is gyakran éreztették, hogy olykor túl sok vagyok nekik. Nem igazán figyeltem arra, milyen érzelmeket keltek másokban. Azt hiszem, azzal, hogy Krishan megjelent az életemben, ennek örökre vége” – mesélte a Bestnek Demcsák.

Párja is hasonlóképpen vélekedik:

„Van, amiben máris változott. Korábban mindig, mindenben elsősorban a saját érdekeit nézte. Az elmúlt hónapokban azonban megtanulta, hogyan helyezzen maga elé másokat.”