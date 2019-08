Berki Krisztián élete újra nyitott könyv lehet mindenki számára, ugyanis új valóságshow-t forgat családjával.

Berki, aki ősszel a főpolgármesteri címért is versenybeszáll, ismét megmutatja mindennapjait a nézőknek. Új valóságshow-t forgat.

"A műsor Berki Krisztián és családja életét mutatja be. Ha most éppen asztalos lennék, akkor azt mutatná be, de mivel most a főpolgármesteri székért küzdök, ezért a show ennek a hátterét is be fogja mutatni" -mesélte a Borsnak Berki, aki hozzátette, hogy kislánya édesanyjával mindent egyeztett ezzel kapcsolatban.

"Természetesen egyeztettem a gyermekem édesanyjával a műsorral kapcsolatban, és Pamela beleegyezett, hogy ha Nati szeretne, akkor forgathat. Már pedig Nati nagyon szeret az édesapjával forgatni."