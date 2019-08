Vajna Timi, akit férje halála olyannyira megviselt, hogy nem is akart nélküle tovább élni, idővel új fejezetet nyithat az életében. Egy jósnő szerint Andy baráti körében találja majd meg új társát, méghozzá Amerikában.

A Bors vette fel a kapcsolatot Gazsi Gizella jósnővel, aki korábban magának Vajna Timinek is jósolt. Habár Timi hisz az ezotériában, a jósnő szavait ezúttal meglepődve fogadta.

A jósnő szerint Timi talán most végtelenül borúsnak lát mindent, de ki fog tisztulni felette az ég, és az új szerelem is rá fog találni. "Itthon senkivel sem fog komoly kapcsolatot kialakítani. Nem úgy, mint a tengerentúlon. A néhai kormánybiztos jó barátjával fog összejönni Tímea, akit anno a férje mutatott be neki. A férfi egy feltörekvő színész, aki majd a tenyerén fogja hordozni" - mesélte a lapnak Gizella.

A lap Timit is megkereste, hogy elmondja, mit szól a jóslathoz: "Ebben a pillanatban el sem tudom képzelni, hogy bárki felé nyissak, idő kell. Színészhez pedig biztosan nem mennék feleségül. Furcsa, hogy azt mondja a jósnő, hogy Andy baráti köréből ismerem meg a jövendőbelimet, neki nem sok fiatal színész vagy producer ismerőse volt, szinte csak hetven felettiek. De ettől függetlenül lehet, hogy Andy filmes köréből ismerem meg, vagy valamelyik barátján keresztül lesz ott egy rendezvényen az, akiről a jósnő beszél. Mindezzel együtt kíváncsivá tett Gizi, jó lenne tudni, hogy mit hoz a jövő. Egyébként, én is érzem, hogy nagy változás jön az életembe. Lehet, hogy Andy küldi nekem azt a férfit" - nyilatkozta az özvegy, aki Andy halála óta olyan rossz állapotban van, hogy csak nyugtatókkal tud elaludni.