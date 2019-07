Andy Vajna fél éve hunyt el, azóta Timi egyáltalán nem adott interjút. A TV2-vel viszont kivételt tett, és elmondta, milyen szörnyen fáj neki a férje elvesztése.

Sokan nem hittek Vajna Timi és Andy Vajna szerelmében, pedig a kapcsolatuk 9 évig tartott. A producer belvárosi éttermében találkoztak először, a későbbi randik pedig nyilvánvalóvá tették, hogy összetartoznak.