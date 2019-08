Majka és Tilla nagyon elengedték magukat a Bezár a bazár! forgatásán: le is kellett állítani miattuk.

Majka és Tilla legendás páros, de olykor talán túlságosan is élvezik a közös forgatásokat. A Bezár a Bazár! felvételét le is kellett állítani, annyira nem bírtak magukkal. Kontrollálatlan nevetésben törtek ki, miután Majka megpróbálta eltalálni Tilla érzékenyebb testrészét, ezután már hiába is próbálták folytatni a műsort, szükségük volt egy kis szünetre.