A Belmondo együttes énekese, Czutor Zoli feleségével bulizott hétvégén a Sziget Fesztiválon. A zenész, aki a Sziget fennállása óta mindössze egyetlen fesztivált hagyott ki, sokkoló történeteket mesélt arról, milyen üzenetekkel bombázzák a nők.

Czutor Zolinak rendkívül kiegyensúlyozott a kapcsolata feleségével, Zsanival. Házasságuk megingathatatlan, pedig a zenészt rajongó nők hada veszi körül. Zoli egyébként nem titkolja, hogy fiatalon a csajozás miatt is vonzotta a zenélés, de ma már egészen máshogy látja a dolgokat.

"Bevallom, kamaszkoromban a csajozás miatt is kezdtem el zenélni. A színpad, a gitár önbizalmat adott, és tapadtak a nők, de már másképp látom a dolgokat. Ma már nem azt érzem, amikor közelednek, hogy >Fú, de jó pasi vagyok!<, hanem, azon gondolkodom, hogy tényleg mindenki ennyire könnyen kapható?" - mesélte a Borsnak Zoli, akit néha sokkolnak az üzenetek, amiket kap.

"Durva, sokszor pornográf üzeneteket is kapok a hölgyektől, olyanoktól is, akik percekkel azelőtt még a férjükkel posztoltak szerelmes képet. Számomra ez nagyon furcsa, de persze minden ember más. A feleségemmel simán megosztom az ilyet is, és ő az első nő az életemben, akiből a nők közeledése nem féltékenységet, bizalomvesztést, telefon-ellenőrizgetést vált ki, hanem büszkeséget. Zsani számára ettől csak még vonzóbb vagyok, és mindig azt mondja, örül, hogy ilyen jó pasi a férje" - mondta Zoli a napilapnak.