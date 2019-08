Kiderült, elképesztő zenei tehetséggel áldotta meg a természet Gönczi Gábor kisfiát.

Mindössze két és fél éves, de már most látszik, mekkora tehetsége van a zenéhez Gönczi Gábor kisfiának. Áron a kortársainál sokkal jobban érdeklődik a hangszerek iránt, sőt nemrég egy fesztiválon dobon is bemutatott egy saját kis előadást.

„A feleségem, Ildikó testvére junior Prima Primissima-díjas kobzos, és számos helyen fellépnek a zenekarával, a Bordó Sárkánnyal. Mi amikor csak tehetjük, megnézzük őket, Áron pedig annyira rajong értük. Már kívülről tudja néhány slágerüket. Néha a feleségem is előad velük egy-egy dalt, most is így történt, Áron pedig követte az édesanyját a színpadra. Aztán egyszer csak azt vettem észre, hogy elindul a zene, a kisfiunk pedig ritmusra rázza a csörgődobot, és közben énekli a szöveget! A gyerekeknek ilyenkor még nincs ritmusérzékük. Ha mégis van, akkor az azt jelenti, hogy van tehetségük. Leírhatatlan, milyen büszkeség fogott el, amikor néztem őt!" - mesélte a tévés a Ripostnak.