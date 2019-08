A Metallica 250 ezer eurót (81 millió forintot) adományozott az első romániai gyermekonkológiai klinika építésére.

A Metallica 81 millió forintnyi eurót adományozott egy romániai gyerekkórház építésére. Az együttes szerdán este adott telt házas koncertet Bukarestben a Nemzeti Arénában. „Európai turnénk utolsó szakasza egy egészen különleges felajánlással vette kezdetét” – közölte honlapján az együttes, amely All Within My Hands nevű saját karitatív alapítványán keresztül juttatja el a pénzt a bukaresti kórház építésére.