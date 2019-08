Schobert Lara meglehetősen nagy követőtábora (154 ezer rajongó) csalódott lehet, Rubint Réka és Schobert Norbi lányának ugyanis törölték a profilját az Instagramról. Az egész család megdöbbent a váratlan eseménytől, de a szülők már próbálják kideríteni, hogy mi történhetett.

"A Szigeten voltunk, amikor ez történt. Én Norbikával egy koncerten, Lara pedig egy másikon, ahonnan még láttam is, hogy hasonlóan, mint mások, videót töltött fel a koncert pillanataiból. Aztán egy órával később hívott, nézzem meg a profilját, mert elérhetetlen. Még csak értesítést sem kapott. A kollégáim azóta írtak egy hivatalos levelet az Instagramnak. Kíváncsi vagyok, mi lesz a válasz" – mondta a Blikknek Rubint Réka.

A 15 éves Lara sok bikinis fotót posztol magáról a nyári hónapokban, talán ezt találta túl merésznek a rendszer, mivel kiskorú személyről van szó, de egyelőre ez is csak feltételezés. Réka szerint egyébként nem ez lehet az ok, szerinte lánya soha nem posztolt túlságosan provokatív képeket: "Lara szabálykövető, megfelelő értékrenddel bíró gyerek, jó tanuló és sportoló. Az oldalán soha nem voltak provokatív képek, olyasmi, amit más ne tenne közzé. Természetes, hogy nyáron fürdőruhában látható, télen meg síruhában. Értem, hogy szeretnének példát statuálni, de akkor kössék a regisztrációt sokkal szorosabb korhatárhoz. A gyerekem értetlenül áll az eset előtt, és csalódott" - mondja Réka, aki azt is elárulta, gyermekei sokszor kikérik a véleményét az oldaluk kezeléséről, illetve a posztolandó képeikről.

A Blikknek nyilatkozó online marketing szakember szerint valószínűleg az Instagram vizsgálódik, nem pedig a profil feltöréséről van szó: "Amerikában rendkívül szigorúan veszik a kiskorúak profiljának ellenőrzését. Ilyenkor az édesanya igazolhatja, hogy a gyereke látható a képeken, és szülői felügyelet mellett kezeli az oldalát" – magyarázta Szinte Lóránd a lapnak.