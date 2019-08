A közösségi oldalán számolt be arról Czippán Anett, hogy az idei nyár alatt felszedett néhány kilót, amit mérlegre állva vett észre...

A kétgyerekes sztármami bosszúsan szelfizett a mérlegen, és így tudatta a követőivel, hogy a nyáron bizony nem figyelt oda, és felszaladt rá néhány kiló. Anett azonnal diétába kezdett, hogy visszanyerje szülés után nehezen visszakapott alakját.

"Ezen a csodálatos napon ráálltam a mérlegre! Ajjajjajjajj! Sosem csináltam titkot abból, hogy imádok enni, de ha kell, nagyon szigorú is tudok lenni magamhoz. Én projekt-szerűen falok és fogyok. Nyáron faltam. Hupsz felcsúszott 3 laza kiló, amit most újra visszatornázhatok. Ez nem követendő példa, de ez van! Viszont egész nyáron elképesztően finomakat ettem!!! Például ettem mogyorókrémes lángost!!! Mostantól pedig marad a zab! Ui: Nincs gáz, de most kell megállni" - írta fotója mellé Anett.