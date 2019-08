Ördög Nóra ismét a családjával vágott neki az Ázsia Expressz második része forgatásának.

Hamarosan indul az Ázsia Expressz második évada, amelynek műsorvezetője ismét Ördög Nóra lesz, aki ezúttal is a családjával együtt vágott neki a kalandnak, melyről vlogsorozatot indítanak. Habár úgy gondolták, most felkészültebbek lesznek, váratlan helyzetek így is adódtak.