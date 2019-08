A Viszkis az Instagram-oldalán számolt be arról, hogy nem engedték át a határon a kislányát. Kiderült, hogy ennek mi volt az oka.

Ambrus Attila a családjával szeretett volna Erdélybe utazni, ahol amellett, hogy a kerámiát árulta volna, egy kis pihenést is tervezett. A határon azonban nem engedték át őket, hat hónapos kislányának ugyanis nem volt útlevele, így vissza kellett fordulniuk.