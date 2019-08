Ki hitte volna, hogy a pár éve még a tinilányok körében őrületesen népszerű, azóta feloszlott fiúbanda, a One Direction dalait a tagok pszichedelikus szerek hatása alatt írták? Nos, zenéjükben némi brit beat-életérzés ugyan kiérezhető, de Harry Styles vallomása igen meglepő.

Az azóta szólóban is sikereket elérő Styles egy malibui stúdióban adott interjút a Rolling Stone magazinnak – írja a Mirror. A beszélgetés során szóba került a One Direction dalszerzése is. A sztár elárulta, hogy szinte az összes számukat pszichedelikus drogok hatása alatt írták.