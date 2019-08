Bár Vajna Timi és Andy Vajna kapcsolatáról mindig is sokat lehetett olvasni, most az özvegy a Hollywoodban élő magyar újságírónőnek, Návai Anikónak beszélt a szerelmükről.

A beszélgetést tartalmazó kötet nyomán a Story arról ír, Timi szerint miért éppen őt választotta az üzletember.

"Azt mondta, azért, mert nagyon jó lelkem van. Jól bánok az emberekkel is, az állatokkal is... És mindig mindent odaadnék másnak. Az biztos, hogy nagyon szeretek adni. Mindig számíthatott rám. Ott voltam mellette, kötöztem a sebeit, ápoltam, fürdettem, viccelődtem vele, jókedvre derítettem. Azt is mondta a sofőrjének, hogy azt szereti bennem, hogy nem tud kontrollálni. Szerintem olyan lehettem, mint az anyukája. Minél jobban próbáltam távolságot tartani, annál jobban jött utánam. Nem csüngtem a nyakán, hanem kialakítottam a saját életemet" - nyilatkozta Tímea.