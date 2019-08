Ezért törölte a közösségi oldalát Szikora Róbert

A Blikknek adott interjút Szikora Róbert, az R-Go frontembere. Elárulta, hogy miért törölte nemrég a közösségi odalát.

Szikora Róbert mindig is óvta a magánéletét, a felesége sem a klasszikus zenészfeleség, aki minden koncerten ott van, nem is szeret szerepelni. Emiatt törölte a közösségi oldalát is.

"Úgy gondoltam, nem akarok arról képeket közzétenni vagy mesélni, hogyan mosok fogat, mikor merre megyek, vagy hogy a kutyám körmét mikor vágom le. Nyitott vagyok, de nem akarok kitárulkozni. Azt gondolom, nekem nem a közösségi oldalon kell elmondanom, hogy miről mit gondolok, hanem a dalaimmal a színpadon. Arra koncentrálok, hogy a koncerteken tudjak minden olyat átadni, amit fontosnak tartok. Szerintem többen jártunk már pórul azzal, hogy túl sokat árultunk el magunkról, és visszaéltek vele" - mondta a zenész a lapnak, aki a feleségével oszt meg mindent, és azt is nagyon megválogatja, hogy kit nevez a barátjának.