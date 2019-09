Nincs visszaút: tényleg elválik egymástól Fecsó és Vasvári Vivien.

Két napja bombaként robbant a hír, miszerint egy évnyi házasság után elválik egymástól Vasvári Vivien és Fecsó. Most kiderült, valóban nincs már visszaút, a pár már az anyagiakról tárgyal. Egy közeli ismerős a Blikknek elárulta, szeretnék, ha a válás gyorsan lezajlana.

„Még az esküvő előtt leültek és megbeszélték, hogy házassági szerződést írnak. Egyikük sem jött üres kézzel a kapcsolatba, de nem is akartak azzal távozni, ha úgy hozza a sors. Bár erre akkor még nem is gondoltak, inkább csak óvatosak voltak, ami most jól jön. (...) A láthatás fontos kérdés, de Vivien ebben is rugalmas. Sosem fogja tiltani vagy akadályozni, hogy Edward az apukájával legyen. Ezenkívül a gyerektartás összegét kell megbeszélni, és azt, hogy ki marad a Római-parton a lakásban, pontosabban azt, ki fizeti tovább a bérleti díját."