Gáspár Evelin exéről mesélt: "Én voltam a taxis, meg a főbérlő is"

Gáspár Evelin elárulta, hogy a férfiakkal kapcsolatban felállított egy mércét, és akkor lesz csak új párja, ha jön valaki, aki képes megfelelni az elvárásoknak. Exe miatt hozta meg ezt a döntést.

Gáspár Evelin elárulta, hogy exbarátja alaposan kihasználta őt. Se autója, se kocsija nem volt, így Evelin hordta őt mindenhová és nála lakott teljesen ingyen. Majd a szakításukkor csúnyán megbántotta celeblányt.

„Az ex barátom kapcsán eléggé megkárosodtam anyagilag, és húztam egy határt. Ami nekem megvan, saját lakás, saját autó, azt elvárom a páromtól is. Az előző pasimnak nem volt, ezért én voltam a taxis, meg a főbérlő is. A végén nagyon csúnyán váltunk el, még azt is mondta, nem tudja, hogy állhatott le velem, de inkább nem részletezném tovább. Biztos hibás voltam én is, de én sosem vágnék ilyen dolgot mások fejéhez. Ekkor úgy döntöttem, előre leszögezek pár dolgot, és majd akkor lesz valakim, ha megugorja ezeket" - vallot az nlc-nek exkapcsolatáról Evelin, a férfival két évig alkottak egy párt.