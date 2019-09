Természetesen minden fotós kíváncsi volt a vörös szőnyeges eseményen a gyönyörű Palvin Barbira és legjobb barátnőjére a szintén modell Stella Maxwellre. A szőke szépség nem ismeretlen a világsajtó számára, ugyanis nem mással, mint az Alkonyat filmek Bellájával alkot egy párt.

Barbi és Stella szívesen pózoltak a fotósok előtt, igen közeli testhelyzetben. Barbi még barátnője popsijára is rámarkolt. Vajon mit szól ehhez Kristen Stewart?

Palvin Barbi díva üzemmódban vette be a velencei vörös szőnyeget

A hét egyik legizgalmasabb eseménye a GQ díjátadó gála volt, aminek kapcsán részletesen beszámoltunk a legizgalmasabb női és férfi outfitekről is. Emellett egész héten szebbnél szebb divatpillanatokat tartogatott számunkra a velencei filmfesztivál is. Mutatjuk is a kedvenc darabjainkat a gondolák városából.