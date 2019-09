Barátai próbálnak pasit szerezni Zimány Lindának

Zimány Linda három éven belül szeretne férjhez menni és családot alapítani. Célja elérésében barátai segítik.

Zimány Linda karrierje szárnyal, ő lett a FEM3 legújabb műsorvezetője. A férfiakkal azonban nincsen szerencséje, azt mondja, rosszul ítélik meg.

"Én is ember vagyok és már nagyon vágynék egy társra. Kellett ez a kis szinglilét az életembe, ez tény, ahogy az is, hogy ez idő alatt elég zárkózott voltam. Nem igazán nyitottam a fiúk felé. Mostanában azonban a munkám miatt sok helyen járok és több új embert ismerek meg. A baráti körömnek is sokat köszönhetek, mert folyamatosan szervezkednek az érdekemben. Néha rám írnak az ismerősök, hogy találtak egy nekem való férfit. Aztán vagy bejön, vagy nem, de miért ne találkozzon velük az ember. Négy évig Los Angelesben éltem, így a külföldi barátaim is gyakran hívnak el magukhoz. (...) Úgy gondoltam, ha nem megyek sehova, magától nem fog bekopogtatni a szőke herceg. A barátaim nagyon rajta vannak az ügyön, mondhatni, hogy kerítenek rendesen" - mondta a RipostnakZimány Linda.