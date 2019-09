Berki Krisztián és felesége, Mazsi úgy gondolták, hogy szeretnék megismerni Ciprus minden részét. Így egy helyi vezetővel a sziget törökországi részére is átmentek. A házasokra rendőrt hívtak, mikor meglátták a kamerákat.

Fittyet hányva minden veszélyre Berki Krisztián és felesége, Mazsi úgy döntöttek, hogy felderítik Ciprusnak azon részét is, mely a turisták által kevésbé látogatott. Így egy helyi vezetővel átmentek a sziget törökországi részére, mely igencsak magán viseli a háborús konfliktusok nyomát.

„Izgulok, mert egy tiltott övezetebe megyünk, ahol nem lehet fotózni, videózni. Krisztián nem nagyon szokta betartani ezeket a szabályokat, megvan előttem az első kép, ahogy azonnal szelfizni kezd" – aggodalmaskodott Berki Mazsi a Sláger TV-n látható ÜBERKIrályban. Félelme nem volt alaptalan, Berki nemcsak szelfizett, de a kameráknak azt is megmutatta milyen állapotok uralkodnak a szigetnek ezen a felén. „Ahogy átléptünk a határon drótkerítés vezetett az úton végig. Mindenhol tiltó táblák, se fotó, se video. A kocsiból se szabadott volna kiszállni. A vezetőnk is mondta, hogy a férjem kicsit őrült. Nem szabadott volna a hotelben sem – ahol megálltunk – fotózni, videózni. Nagyon izgultam, hogy mi fog történni, különösen akkor, amikor a szálloda egyik alkalmazottja megjelent" – mondta Mazsi, aki sietősre fogta férjével és a stábbal, mivel a kamerák láttán a szálloda értesítette a rendőrséget is.

„Az, hogy mennyire veszélyes itt tartózkodni addig nem volt feltűnő, amíg azt nem láttam, hogy összesúgnak emberek. Nekünk nem volt ott keresnivalónk, kilógtunk onnan. Az különösen nem tetszett nekik, hogy mi a történtek, a történelmük után érdeklődtünk. Hívták a rendőrséget, nekünk pedig azonnal el kellett tűnnünk" – mondta Berki Krisztián.