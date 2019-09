Shane tusup visszatért Budapestre, ráadásul nem is egyedül érkezett: velük jött.

Shane Tusup nem végzett Magyarországgal, hiszen edzőként az egyik ifjú magyar úszótehetséget készíti fel a versenyekre, Bujdosó Zsombort. Eddig Olaszországban készültek, ám most megérkezett Budapestre a csapat. Shane Tusup ugyanis előadást tart az influencer-fesztiválon, és vele tartott két versenyzője is, Zsombor és az olasz Ilaria Cusinato is - szúrta ki a Ripost.