Istenes Bence karrierje 2008-ban a Viva Tv-n kezdődött, majd több, országosan népszerű műsort vezetett. Most Németországban, a Sky1 csatorna egyik arca. Csobot Adél férje, akit jelenleg 420 ezren követnek Instagramon. Bence az Influencer Festiválon adott interjút nekünk, amiben arról is beszélt, mennyire fontos, hogy a gyerekek születése után kettesben is töltsenek elég időt a szülők.