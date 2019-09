Képtelen feldolgozni férje, Koós János hiányát Dékány Sarolta, aki ma már a házból sem mozdul ki, hiába hívják.

Egy életet élt le férjével Koós Jánossal Dékány Sarolta, aki a művész halála óta nem találja a helyét. Közös otthonukat is meghirdette és hiába a barátok és családtagok gondoskodása, törődése, nincs jobban... már otthonról sem akar kimozdulni, maximum a temetőig megy, hogy meglátogassa szeretett férjét.

"Képtelen vagyok kimozdulni itthonról... Hiába is hívnának színházba vagy csak sétálni a barátok, erre még nem állok készen. Csak Janihoz megyek ki időnként a temetőbe. Nem köt le a tévé, az olvasás, semmi nem vigasztal. Délután jönnek a gyerekek, elvisznek magukhoz, de még onnan is hazavágyom. Pedig tényleg igyekszenek kimozdítani ebből az apátiából, nagyon törődnek velem. Mi az éjjeleket és a nappalokat is együtt töltöttük majdnem ötven évig. Hiába mondják, hogy idővel jobb lesz, nekem nem jobb, még most is beleszakad a szívem, ha rá gondolok" - mesélte a gyászában megrendült özvegy a Blikknek.