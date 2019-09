Pintér Tibor szerelmét, Illyés Jennifert kísérte a Sztárban sztár leszek! című műsorba. A színpadra lépés előtt Tilla alaposan bekóstolta a barátnőit sokat váltogató színészt.

Kemény beszólást kapott Pintér Tenya, aki barátnőjét kísérte a TV2 tehetségkutatójának válogatójára. A fiatal lány, aki korábban már szépségkirálynőknek is indult, valamint az X-Faktorban is feltűnt, csodásan énekelt, ám mégsem emiatt maradt emlékezetes a jelenlétük a műsorban. Természetesen Tenya Tilla mellett izgult kedveséért. A műsorvezető hozta a formáját és keményen beszólt az énekes-színésznek: azzal poénkodott, hogy Tenya sok lánnyal állt már mellette és az sem kizárt, hogy mire a lány lejön a színpadról, már le is lesz cserélve. Szemmel láthatóan zavarta a beszólás Tibort, de végül poénosra vette a figurát.