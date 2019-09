Brad Pitt: "Ki volt a jobb, Clooney, vagy én?"

"Ki volt a jobb, Clooney, vagy én?" - többek között ezt a kérdést is feltette a Nemzetközi Űrállomás amerikai űrhajósának Nick Hague-nek Brad Pitt, aki a hamarosan a mozikba kerülő Ad Astra - Út a csillagokba című sci-fi főszerepét játssza.

A filmsztár 20 perces interjúban faggatta az űrhajóst az űrállomáson folyó életről és a munkájáról. Pitt Washingtonból beszélt az űrállomással a NASA houstoni misszióirányítási központjának közvetítésével.

Pitt az Ad Astra - Út a csillagokba című filmben Roy McBride űrhajóst játssza, ki a Naprendszer külső bolygói felé tart, hogy felkutassa eltűnt apját. Barátjára, George Clooneyra célzó kérdésével azt tudakolta a súlytalanság állapotának ábrázolásáról: "Ki volt hihetőbb, Clooney, vagy Pitt?".

Clooney ugyanis 2013-ban a Gravitációban szintén űrhajóst játszott. "Abszolút jobb voltál" - válaszolta nevetve Hague.

A színész azt is megkérdezte, hogy az űrállomáson, ahol három amerikai, két orosz és egy olasz asztronauta dolgozik jelenleg, ki kezeli a zenét. Hague azt válaszolta, hogy felváltva kezelik, úgyhogy a hangulat igazán nemzetközi.





Az űrállomás legénysége már hetekkel ezelőtt megnézte a filmet, amelynek elkészítését a NASA is támogatta: a produkció számára felvételeket bocsátott rendelkezésre egyebek mellett a Holdról és a Marsról és technikai szakértelmet is biztosított.

"Alig várom, hogy eldicsekedhessek a gyerekeimnek" - fejezte be a beszélgetést Pitt.



Az Ad Astra - Út a csillagokba című filmet csütörtöktől játsszák a magyar mozik.