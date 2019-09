Zámbó Jimmy soha nem hallott dalait mutatja be a család hamarosan.

Zámbó Jimmy emléke előtt tisztelegnek szeptember végén a rajongók: a család egy gálát szervez, amelyen olyan hírességek vesznek majd részt, mint például Bangó Margit, Nótár Mary, Mága Zoltán és Szigeti Ferenc.

A Ripostazt írja, idén egy hatalmas meglepetéssel is készülnek a szervezők, Jimmy soha nem hallott dalait fogják lejátszani.

„Idén is a Csepeli Munkásotthonban tartjuk meg, de ez a gála valami miatt még különlegesebb lesz. Néhány, eddig még soha nem hallott Jimmy dalt fogunk lejátszani a közönségnek. Ezeket még 30 éve küldte nekem a testvérem. Leült a zongora mellé és énekelt, rögzítette kazettára majd elküldte nekem. Most úgy érzem, hogy eljött a pillanat, hogy mások is hallhassák" – nyilatkozta Jimmy testvére, Marietta.