L.L. Junior és Hopp Csilla néhány héttel ezelőtt veszítetteék el 3 éves kisfiukat, Dávidkát. A gyász nem csitul, a szülők és nagyfiuk, Lacika kapcsolatáról pedig naponta jellenek meg új hírek. Ezekre reagált élő bejelentkezésében a rapper.

L.L. Junior úgy érezte, tiszta vizet kell öntenie a pohárba a róluk és kisfiuk tragédiájáról megjelent hírekkel kapcsolatban. Junior elárulta, hogy bármikor engedi, hogy nagyfia találkozzon az édesanyjával, állítása szerint a videófelvétel alatt is együtt voltak. Cáfolta az arra vonatkozó híreket is, miszerint a kisfiú Dávidka sírjánál találkozhatott az anyukájával. Junior elárulta, közösen látogatták meg elvesztett kisfiuk síját, gyertyát gyújtottak, így próbálnak segíteni feldolgozni a gyászt Lacikának is, aki végignézte testvére tragédiáját.