Ördög Nórát néhány kommentelő azzal vádolta, hogy nem pártatlan az Ázsia Expresszben: reagált.

Az Ázsia Expressz során sok konfliktus alakult ki a játékosok között, amelyek minden résztvevőre hatással voltak, természetesen Ördög Nórára is. A műsorvezetőt azonban néhány kommentelő azzal vádolta, hogy nem ugyanúgy bánik a versenyzőkkel, vagyis nem pártatlan. Erre reagált Nóri Instagram-oldalán.