Brad Pitt Hollywood legsármosabb szívtiprója, aki ráadásul Angelina Jolie-val való válása óta szabad préda is. Nem is csoda, hogy a fél világ azzal foglalkozik, vajon mikor talál rá a szerelem. Úgy tűnik, jó úton halad...

A napokban mutatták be Brad Pitt új filmjét, Ad Astra-Úta a csillagokba címmel, amit a közönség és a kritikusok is imádnak. A filmet bemutató partin természetesen a színész is részt vett, aki egyik exével távozott a partiról.

Sat Hari Khalsa Hollywood spirituális vezetője és híres ékszerkészítője, valamint Brad néhány hónappal ezelőtti hóditása. Egyelőre nem lehet tudni, mi van köztük, annyi azonban bizonyos, hogy kettesben távoztak a partiról. A fotókat ITT láthatjátok.