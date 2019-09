Bódi Sylvi: "Akivel találkoznom kell, azt úgyis utamba sodorja az élet"

A családalapítás a tervei között szerepel, de szánalmas dolognak tartja az online felöleten való ismerkedést Bódi Sylvi.

"Az ismerkedés izgalmas dolog Bár sosem tenném ezt online társkereső felületeken. Szánalmasnak találom. Mintha egy katalógusból válogatna az ember a húsáruk között. Lehet régimódi vagyok – ami a kapcsolataimon is meglátszik, mert szerencsére mindig csak úriemberekkel volt dolgom –, de én a személyes interakciókban hiszek. Akivel találkoznom kell, azt úgyis utamba sodorja az élet. Ez eddig is így volt, s ezután is így lesz. A sorsra bízom magam, ahogyan az anyaság terén is. A családalapítás továbbra is ott van a listámon" – mondta el Sylvi a Bors Extrának.

A modell egyébként járja a világot, imád szörfölni, állítja, hobbija is hozzásegítette ahhoz, hogy harmóniában éljen önmagával, önazonos legyen.