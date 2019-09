Csonka Bandi inkább a passzív kikapcsolódási formákat kedveli. Bár sokat utazik, a természetjárást ritkán gyakorolja, mivel tart a kullancsveszélytől.

Szívesen fedez fel új és újabb vidékeket, országokat Csonka András, aki turistaként a közlekedés minden formáját előnyben részesíti.

„Amikor elutazom valahova, nincs olyan közlekedési eszköz, amelyre ne ülnék fel. Lenyűgöz, hogy egyes országokban szinte minden harmadik sarkon van egy metróállomás, van, ahol egész városok húzódnak meg a metrók szintjén. Turistaként nagyon élvezem a tömegközlekedést, de ha van rá lehetőség külföldön is szívesen vezetek. Szeretek is és szerintem egész jól is vezetek. Azt szeretem, ha az élményeket megoszthatom valakivel"" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban a színész.

„Nagyon közel áll hozzám a mediterrán életstílus. Szeretek délutánonként lepihenni egy fél órára. Nem vagyok nagyon mozgalmas alkat. A Balatont se bicikliztem még körbe, de a túrázásban se vagyok igazán jó. Az ismerőseim már betéve tudják, hogy mit mondok, még mielőtt elindulnánk kirándulni: És a kullancsok?! Így ezt is kihagyom. Inkább felfedezni szeretek új helyeket, új országokat. Ez jelenti számomra a kikapcsolódást" – árulta el a színész, aki bár vidékre is gyakran látogat, nem tudja elképzelni, hogy ott éljen.

„Nagyon szeretek vidéken lenni, számos helyről őrzök szép emlékeket, már csak a fellépéseim miatt is. Ugyanakkor születésem óta a fővárosban élek, megszoktam a lakhelyem lüktetését, ritmusát, csendjét. Ez a véremben van és enélkül nem tudnék létezni" – mondta a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek a színész.