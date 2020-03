Minden igazi megismerésnél van egy olyan futó érzésed, hogy én ezt az embert már ismertem, valahonnan.

Akkor is, ha most látod először. Barátság, szerelem, de még egy jó emberi kapcsolat is így indul. Szinte hazamész a másikba, és a másik otthon érzi magát a közeledben. Itt nem a találkozás ténye a fontos, hanem az érzés, valahol össze vagytok hangolva. Nem biztos, hogy valóban találkoztatok már valaha, mert ugyanakkor az is előfordulhat, hogy valaki más, akivel gyakran találkozol, idegen marad a számodra. Ugyanez az intuitív megérzés sem biztos, hogy tartósan megmarad: nem tud idővel elmélyülni, s amilyen ismerős volt az első pillanatban, olyan idegen lesz később. Olyan, mint a gyufaláng: fölvillan, és elalszik hamar.